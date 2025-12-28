К Новому году яйца не фарширую — готовлю классическую шотландскую закуску: всего 30 минут для идеального блюда

К Новому году яйца не фарширую — готовлю классическую шотландскую закуску: всего 30 минут для идеального блюда

Если вы ищете замену привычным тарталеткам или канапе для новогоднего стола, эта закуска станет идеальным решением. Она сытная, эффектная, ее удобно брать руками, а вкус нравится абсолютно всем, от мала до велика.

Говяжий фарш (400 г) смешиваю с вустерским соусом (1 ст. л.), горчицей (1 ст. л.), солью (0,5 ч. л.), сушеным чесноком, смесью перцев и паприкой (по 0,5 ч. л. каждого). Массу хорошо вымешиваю. Семь яиц отвариваю всмятку ровно 6 минут, затем сразу опускаю в ледяную воду, чищу и обсушиваю. Очищенные яйца обваливаю в муке. Каждое яйцо полностью облепляю подготовленным фаршем, формируя ровный, плотный слой. Затем каждую заготовку панирую по классической схеме: обваливаю в муке (100 г), окунаю во взбитые яйца (2 шт.) и покрываю слоем панировочных сухарей (150 г). Разогреваю в сковороде достаточное количество подсолнечного масла. Обжариваю яйца по-шотландски на среднем огне со всех сторон до глубокой золотистой корочки, примерно 8-10 минут, чтобы фарш хорошо прожарился. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подаю теплыми, разрезав пополам, чтобы показать жидкий желток.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.