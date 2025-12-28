Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 12:16

В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа

Минобороны России: силы ПВО перехватили 370 дронов ВСУ за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 370 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, силами ПВО также была перехвачена одна управляемая авиационная бомба.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. По его словам, все попытки Киева изменить ситуацию не приносят результата, а ключевое преимущество сохраняется за российскими войсками. Дипломат также отметил, что Евросоюз продолжает оказывать активную военную и финансовую поддержку украинским силам.

Кроме того, российские военные разведчики обнаружили и уничтожили крупную группировку Вооруженных сил Украины, предотвратив ее запланированную атаку. По имеющейся информации, старший сержант Владислав Болотов с личным составом в течение суток вел наблюдение за противником, установил его намерения и обеспечил нанесение упреждающего удара.

ВСУ
дроны
беспилотники
БПЛА
Минобороны РФ
