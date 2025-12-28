Такая картошечка — настоящее спасение к ужину: готовлю в духовке под сливочно-сырной корочкой

«Гармошка» — отличный прием для экспериментов. Вместо грибов можно использовать бекон, ветчину или томаты. В соус добавить горчицу или зелень. Картофель предварительно обвалять в специях. Вариаций — бесконечное множество.

Четыре крупные картофелины тщательно мою. Делаю на каждой поперечные надрезы по всей длине, не прорезая до конца, чтобы получилась «гармошка». В каждый надрез вставляю тонкий ломтик холодного сливочного масла. Для начинки мелко нарезанные шампиньоны (300 г) и одну луковицу обжариваю на сковороде до золотистого цвета, солю и перчу по вкусу. Этой остывшей грибной начинкой аккуратно заполняю разрезы в картофеле. Подготовленные картофелины укладываю в жаропрочную форму. Для соуса смешиваю сливки (200 мл), мелко натертый твердый сыр (100 г), измельченные зубчики чеснока (3 шт.), соль и перец. Полученным соусом равномерно поливаю картофель сверху. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 40–50 минут до полной мягкости картофеля и образования аппетитной румяной сырной корочки. Подаю блюдо горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.

