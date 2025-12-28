Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 12:25

Вместо скучного борща — королевская «Семейная солянка» с тремя видами мяса. Аромат, от которого собираются все родные

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — не просто суп, а настоящий символ семейного очага и щедрого застолья. Густая, насыщенная, с благородной кислинкой и невероятным букетом ароматов, эта солянка соберёт за столом даже тех, кто уже сыт. Каждая ложка — это гармония трёх видов мяса, маринованных огурцов, каперсов и пряных оливок. Это вкус, который помнят с детства, но в его королевском, праздничном исполнении.

Для наваристого бульона вам нужно: 300 г говядины на кости, 200 г копчёных рёбрышек, 150 г варёно-копчёной грудинки. Также подготовьте: 2 луковицы, 2 солёных огурца, 100 г оливок и маслин, 2 ст.л. каперсов, 3 ст.л. томатной пасты, соль, перец, лимон и сметану для подачи. Залейте говядину и рёбрышки 3 литрами воды, доведите до кипения, снимите пену и варите 1.5 часа на медленном огне. Достаньте мясо, отделите от костей и нарежьте. Бульон процедите. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте нарезанную кубиками грудинку, томатную пасту и потомите 5 минут. В кипящий бульон отправьте нарезанное мясо, зажарку, нарезанные соломкой огурцы. Варите 15 минут. Добавьте оливки, маслины и каперсы, дайте покипеть ещё 5 минут. Подавайте с долькой лимона и ложкой сметаны.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Семья и жизнь
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Мясная нарезка — слишком просто. Рулет из тонкого теста со шпротами и картофельным пюре: и горячее, и закуска сразу
Общество
Мясная нарезка — слишком просто. Рулет из тонкого теста со шпротами и картофельным пюре: и горячее, и закуска сразу
Такую соляночку обожает вся семья. Солянка по-сибирски с грибами — вкусная и очень ароматная!
Общество
Такую соляночку обожает вся семья. Солянка по-сибирски с грибами — вкусная и очень ароматная!
Грузинская солянка! Вкуснятина хоть на праздник, хоть на каждый день. Не суп — обалденно вкусный ужин
Общество
Грузинская солянка! Вкуснятина хоть на праздник, хоть на каждый день. Не суп — обалденно вкусный ужин
1 и 2 января поблагодарите за этот суп — мгновенная вкуснятина: супец с охотничьими колбасками и рисом вернет к жизни
Общество
1 и 2 января поблагодарите за этот суп — мгновенная вкуснятина: супец с охотничьими колбасками и рисом вернет к жизни
рецепты
кулинария
солянки
супы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла актриса Брижит Бардо
Известная теннисистка впервые поделилась фото своего новорожденного
На Востряковском кладбище началось прощание с Иреной Лесневской
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Минобороны сообщило о поражении энергообъектов ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.