Вместо скучного борща — королевская «Семейная солянка» с тремя видами мяса. Аромат, от которого собираются все родные

Это блюдо — не просто суп, а настоящий символ семейного очага и щедрого застолья. Густая, насыщенная, с благородной кислинкой и невероятным букетом ароматов, эта солянка соберёт за столом даже тех, кто уже сыт. Каждая ложка — это гармония трёх видов мяса, маринованных огурцов, каперсов и пряных оливок. Это вкус, который помнят с детства, но в его королевском, праздничном исполнении.

Для наваристого бульона вам нужно: 300 г говядины на кости, 200 г копчёных рёбрышек, 150 г варёно-копчёной грудинки. Также подготовьте: 2 луковицы, 2 солёных огурца, 100 г оливок и маслин, 2 ст.л. каперсов, 3 ст.л. томатной пасты, соль, перец, лимон и сметану для подачи. Залейте говядину и рёбрышки 3 литрами воды, доведите до кипения, снимите пену и варите 1.5 часа на медленном огне. Достаньте мясо, отделите от костей и нарежьте. Бульон процедите. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте нарезанную кубиками грудинку, томатную пасту и потомите 5 минут. В кипящий бульон отправьте нарезанное мясо, зажарку, нарезанные соломкой огурцы. Варите 15 минут. Добавьте оливки, маслины и каперсы, дайте покипеть ещё 5 минут. Подавайте с долькой лимона и ложкой сметаны.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.