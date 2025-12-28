Синоптики сделали важное предупреждение для жителей и туристов Сочи

В горах Сочи и на Красной поляне ожидается лавинная опасность из-за сильного снегопада в предновогодние дни, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, которые передает РИА Новости, из-за этого могут быть закрыты горнолыжные спуски.

В горах, конечно, это будет лавинная опасность, безусловно. Поэтому нужно быть предельно внимательным. Я думаю, что все спуски будут закрыты, — сообщил Шувалов.

Он отметил, что в Красную поляну снегопады придут двумя волнами: первая принесет около 40-50 см свежего снега, а вторая волна значительно усилится, добавив еще примерно 70 см снежного покрова. Такое количество осадков является весьма существенным для этого региона.

Накануне, 27 декабря, сообщалось, что трассы для катания на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи временно закрыли. Ограничение введено из-за повышенной лавинной опасности.

Ранее сообщалось, что власти Москвы призвали жителей города по возможности отказаться от личных автомобилей до конца недели из-за ухудшения погодных условий — снегопада и порывистого ветра. Как сообщили в дептрансе, городские службы переведены на усиленный режим работы.