Москвичей просят отказаться от машин до конца недели Власти Москвы попросили пересесть на метро и автобусы из-за непогоды

Власти Москвы призвали жителей города по возможности отказаться от личных автомобилей до конца недели из-за ухудшения погодных условий — снегопада и порывистого ветра. Как сообщили в дептрансе, городские службы переведены на усиленный режим работы.

Рекомендуем до конца недели для передвижений использовать городской транспорт. Если поездки на автомобиле не отложить, то планируйте их в более позднее время: после 20:00, — говорится в сообщении.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что в последнюю пятницу 2025 года, 26 декабря, в Москве прогнозируются снег и метель. По ее словам, накопленная за сутки сумма осадков может достигать 25% от месячной нормы. Высота снега к Новому году может достигнуть 13–14 см.

