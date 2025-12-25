Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 20:42

Москвичей просят отказаться от машин до конца недели

Власти Москвы попросили пересесть на метро и автобусы из-за непогоды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти Москвы призвали жителей города по возможности отказаться от личных автомобилей до конца недели из-за ухудшения погодных условий — снегопада и порывистого ветра. Как сообщили в дептрансе, городские службы переведены на усиленный режим работы.

Рекомендуем до конца недели для передвижений использовать городской транспорт. Если поездки на автомобиле не отложить, то планируйте их в более позднее время: после 20:00, — говорится в сообщении.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что в последнюю пятницу 2025 года, 26 декабря, в Москве прогнозируются снег и метель. По ее словам, накопленная за сутки сумма осадков может достигать 25% от месячной нормы. Высота снега к Новому году может достигнуть 13–14 см.

Тем временем стало известно, что торжественное открытие первых двух станций новой линии метро — «Путиловской» и «Юго-Западной» — состоится в Санкт-Петербурге 26 декабря. На «Путиловской» завершаются отделочные работы и благоустройство прилегающей территории, на «Юго-Западной» — последние приготовления в вестибюле.

погода
Москва
транспорт
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отказ мальчика идти воровать послужил поводом для избиения
Шквальный ветер в Петербурге начал валить елки
«Пять суток непрерывного общения»: Захарова подвела итоги года
Ученые установили связь между потреблением витаминов и риском развития рака
Водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из-за шоколадки
«Там все видят»: Мединский о насаждении конфессий на Украине
ПВО за пять часов сбила почти полсотни украинских дронов
Опубликован топ-10 предметов, извлеченных из россиян в 2025 году
Ветеранам СВО начнут устанавливать новые протезы в 2026 году
Собянин рассказал о летевшем на Москву беспилотнике
Цивилева рассказала о поддержке военных с инвалидностью
Москвичей просят отказаться от машин до конца недели
«Придумки журналистов»: Онищенко разнес миф о гонконгском гриппе в России
Лель тепло описала Алентову и Меньшова
Подсчитана стоимость наследства Алентовой
На дорогах России разрешат разгоняться до 150 км/ч
Ушел из жизни двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов
Захарова: первопричиной крушения AZAL стали украинские дроны
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Бабуля готовила именно так: рецепт настоящих белорусских драников
Семья и жизнь

Бабуля готовила именно так: рецепт настоящих белорусских драников

Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов
Общество

Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.