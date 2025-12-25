Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 10:55

Синоптики раскрыли, какая погода ждет Москву в последнюю пятницу 2025 года

Синоптик Позднякова: 26 декабря в Москве прогнозируются снег и метель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В последнюю пятницу 2025 года, 26 декабря, в Москве прогнозируются снег и метель, сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Температура воздуха будет опускаться до минус 3 градусов.

Ночью 26 декабря снег местами достигнет сильной стадии. При температуре воздуха от минус 1 до минус 3 градусов снег станет чередоваться мокрым снегом, что станет причиной налипания снега на провода и ветки деревьев, а на дороге образуется снежный накат, — рассказала она.

Днем 26 декабря интенсивность осадков уменьшится, но погода сохранится сырой и ветреной. Позднякова не исключила, что накопленная за сутки сумма осадков может достигать 25% от месячной нормы. Высота снега к Новому году может достигнуть 13–14 см.

Ранее синоптик Александр Шувалов также рассказал, что Москву в ночь на пятницу, 26 декабря, накроет мощный снегопад. По его словам, на город обрушится сильный циклон, который спровоцирует метель.

Тем временем в Свердловской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Согласно прогнозу синоптиков, этот режим будет действовать до вечера 26 декабря.

Москва
погода
Новый год
сугробы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 декабря
Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии
Китайские власти начали охоту на интимные переписки
Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
В Германии мирный план Зеленского сравнили с бумажкой
«Расходный материал»: раскрыто, сколько тяжелых дронов необходимо ВС РФ
История с родившей в Чили женой депутата получила продолжение
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.