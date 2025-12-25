Синоптики раскрыли, какая погода ждет Москву в последнюю пятницу 2025 года

Синоптики раскрыли, какая погода ждет Москву в последнюю пятницу 2025 года Синоптик Позднякова: 26 декабря в Москве прогнозируются снег и метель

В последнюю пятницу 2025 года, 26 декабря, в Москве прогнозируются снег и метель, сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Температура воздуха будет опускаться до минус 3 градусов.

Ночью 26 декабря снег местами достигнет сильной стадии. При температуре воздуха от минус 1 до минус 3 градусов снег станет чередоваться мокрым снегом, что станет причиной налипания снега на провода и ветки деревьев, а на дороге образуется снежный накат, — рассказала она.

Днем 26 декабря интенсивность осадков уменьшится, но погода сохранится сырой и ветреной. Позднякова не исключила, что накопленная за сутки сумма осадков может достигать 25% от месячной нормы. Высота снега к Новому году может достигнуть 13–14 см.

Ранее синоптик Александр Шувалов также рассказал, что Москву в ночь на пятницу, 26 декабря, накроет мощный снегопад. По его словам, на город обрушится сильный циклон, который спровоцирует метель.

Тем временем в Свердловской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Согласно прогнозу синоптиков, этот режим будет действовать до вечера 26 декабря.