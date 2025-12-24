Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 18:47

Синоптик раскрыл, когда на Москву обрушится мощный снегопад

Синоптик Шувалов: Москву ночью 26 декабря накроет мощный снегопад

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Москву в ночь на пятницу, 26 декабря, накроет мощный снегопад, сообщил синоптик Александр Шувалов. По его словам, которые приводит 360.ru, на город обрушится сильный циклон, который спровоцирует метель.

Шувалов пояснил, что самые низкие температуры на этой неделе уже позади. В четверг, 25 декабря, в столице ожидается оттепель. Однако уже вслед за теплом с Баренцева моря придет активный циклон, который принесет в регион обильные осадки в виде мокрого снега и метель.

Снега будет много. Снег будет мокрый. Отличная возможность поиграть в снежки и слепить снежную бабу, — подчеркнул метеоролог.

При этом новогодняя ночь, согласно прогнозу, встретит жителей столицы морозной погодой с температурой от -10 до -15 градусов. Синоптик ожидает, что к этому времени в регионе уже сформируется устойчивый снежный покров.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря. По его словам, в столицу и Подмосковье пришел теплый атмосферный фронт. В городе пройдет снег, затем он перейдет в мокрый снег и дожди.

синоптики
Москва
Александр Шувалов
погода
снегопады
метели
зима
