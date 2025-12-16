Москвичам рассказали, как долго продержится оттепель в столице Леус: оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря

Оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, на столицу и Подмосковье надвигается теплый атмосферный фронт. В городе пройдет снег, затем он перейдет в мокрый снег и дожди.

Столичный регион вступает в период оттепельной погоды, которая продлится как минимум до середины третьей декады декабря, — написал Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на севере европейской части России, в Поволжье, на Урале и в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы. Он отметил, что самые интенсивные «отрицательные аномалии» прогнозируются в Архангельской области — там подморозит до -32 градусов.

В свою очередь синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в канун Нового года могут сформироваться снежные сугробы. По его прогнозам, в последние дни декабря в столицу прорвется снежный циклон, который и принесет сильные осадки.