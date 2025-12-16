Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 10:56

Москвичам рассказали, как долго продержится оттепель в столице

Леус: оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, на столицу и Подмосковье надвигается теплый атмосферный фронт. В городе пройдет снег, затем он перейдет в мокрый снег и дожди.

Столичный регион вступает в период оттепельной погоды, которая продлится как минимум до середины третьей декады декабря, — написал Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на севере европейской части России, в Поволжье, на Урале и в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы. Он отметил, что самые интенсивные «отрицательные аномалии» прогнозируются в Архангельской области — там подморозит до -32 градусов.

В свою очередь синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в канун Нового года могут сформироваться снежные сугробы. По его прогнозам, в последние дни декабря в столицу прорвется снежный циклон, который и принесет сильные осадки.

Россия
Москва
Михаил Леус
температуры
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик назвал ключевые факторы роста стоимости драгметаллов
Туристов из России начали задерживать в Таиланде
МИД назвал освобождение арестованных в Баку россиян безусловным приоритетом
Суд в Финляндии признал законным закрытие набора в русский класс
В ГД призвали ввести осмотр личных вещей в школах после трагедии в Одинцово
Рябков раскрыл тактику Киева и ЕС по переработке мирного плана Трампа
Раскрыта хронология нападения на школу в Подмосковье
Устроивший резню в Одинцово мог взять с собой самодельную бомбу
России пообещали резкий рост экспорта любимого многими продукта
Шереметьево ответило на сообщения о возгорании двигателя Boeing
Новый год с рататуем: горячее блюдо для уютного стола
Риелтор разнес идею о полиграфе при сделках с недвижимостью
Учеников более 50 школ в Челябинской области отправили на карантин
ВСУ остались без важного объекта на Северском направлении
МИД России: Москва заинтересована в скорейшем открытии Русского дома в Баку
Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Прокуратура оценит действия должностных лиц после резни в школе в Одинцово
В Тегеране уточнили цель встречи глав МИД Ирана и России
Названы основные версии вооруженного нападения ученика на школу в Одинцово
В СВР раскрыли, чем британские чиновники хотят шантажировать США
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.