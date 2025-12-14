Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 11:01

Россиянам пообещали аномальные морозы

Вильфанд: аномальные морозы ожидаются на севере европейской части России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Аномальные морозы ожидаются на севере европейской части России, в Поволжье, на Урале и в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит «Интерфакс», самые интенсивные «отрицательные аномалии» прогнозируются в Архангельской области — там подморозит до -32 градусов.

Наиболее интенсивные отрицательные аномалии прогнозируются на севере европейской России. В Архангельской области до середины следующей недели примерно на 10 градусов температура ниже нормы, температура ниже минус 30-32 градусов, — рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что в Мурманской области тоже подморозит ниже нормы — до -19 градусов, однако теплое течение Гольфстрим не даст морозам окрепнуть. Также заморозки ожидаются в Приволжье, на Урале и в Сибири. В центральных районах Якутии и вовсе прогнозируются холода до минус 49-50 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки. По его словам, в начале недели в столичном регионе столбики термометров будут опускаться до –11 градусов, но к середине недели придет волна потепления.

Россия
регионы
морозы
погода
Роман Вильфанд
