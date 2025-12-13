Лютый холод и дубак до –30? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 15 по 17 декабря, ждать ли лютого холода и дубака до –30 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Михаила Леуса, в начале недели в столичном регионе столбики термометров будут опускаться до –11 градусов, но к середине недели придет волна потепления.

«Воскресенье, а затем и понедельник поочередно будут забирать себе морозное лидерство нынешней зимы. Завтра в столице ночью — от –6 до –8 градусов, по области до –11 градусов, в ночь на понедельник — от –9 до –11 градусов и от –8 до –13 градусов соответственно. Днем же температурные показатели составят от –5 до –7 градусов, что на 2–3 градуса ниже климатической нормы середины декабря. Ну а во вторник столбики термометров устремятся в зону оттепелей, и понедельник останется во главе списка самых холодных дней с начала зимы как минимум до середины третьей декады декабря. Учитывая прогнозы осадков и хода температуры на предстоящие дни, можно сказать, что этот снег до Нового года не долежит — предстоящий морозный период будет малоснежным и на высоту снежного покрова не повлияет, а затем в регион вернутся оттепели, которые постепенно растопят это белое покрывало», — рассказал синоптик.

По данным метеоцентров, в понедельник ночью, 15 декабря, температура воздуха составит –1 градус, а днем ожидается от –4 до –6 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, осадков не ожидается, но сохранится гололедица. Ветер северо-западный, затем сменится на юго-западный, умеренный.

Во вторник, 16 декабря, в столице начнется резкое потепление. Ночь все еще будет морозной, но днем столбик термометра поднимется до 0 градусов, местами возможны небольшие осадки. Ветер будет юго-западным, умеренной силы. Ощущаемая температура днем составит около –4 градусов.

Среда, 17 декабря, окончательно закрепит оттепельный режим. Ночью температура составит около +1 градуса, а днем воздух прогреется до +4 градусов.

Таким образом, в российской столице в начале следующей недели лютого холода и дубака до –30 градусов не ожидается.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В понедельник, 15 декабря, в Санкт-Петербурге прогнозируется облачная погода с прояснениями и осадками. Ночь начнется с мороза –7 градусов, а местами столбик термометра может опуститься и до –10 градусов. В течение дня ожидается временами небольшой мокрый снег и морось, при этом температура воздуха поднимется и составит днем около +1 градуса. Ветер будет южным, умеренным.

Во вторник, 16 декабря, в регион придет оттепель. Ночные температуры составят около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +4 градусов. Осадки перейдут в жидкую фазу. Ночью ожидается умеренный дождь, днем — временами небольшой дождь. Ночью на дорогах возможна гололедица.

Среда, 17 декабря, закрепит теплую погоду в Северной столице. Температура ночью ожидается на уровне плюс +1 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Атмосферное давление будет стабильным, около 761 миллиметра ртутного столба. Ветер останется умеренным.

