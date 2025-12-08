Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать

Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать

В начале второй декады декабря в Москве ожидается выпадение осадков в смешанной фазе, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 20 декабря, ждать ураганов и дубака до -22 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине декабря

По словам Михаила Леуса, 10 и 11 декабря в Москве столбики термометров будут подниматься до +4 градусов, но затем придет зимняя погода.

«В середине недели теплый атмосферный фронт, связанный с очередным циклоном с запада, качнет погодный маятник в сторону положительных температур – днем в столице – от 0 до +2 градусов, а осадки вновь перейдут в смешанную, а затем и в жидкую фазу. В четверг, в теплом секторе циклона, в Москве облачно и дождливо, а температура поднимется до +2-4 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. Еще на градус-другой теплее будет в последний рабочий день недели. Ну а где-же зима? Отрицательные температуры вернутся в столицу в выходные, а вот какой интенсивности получится это похолодание, покажет дальнейший ход синоптических процессов», — объяснил синоптик.

По предварительным данным метеосервисов, во вторник 10 декабря, ожидается с пасмурная и влажная погода. Днем температура будет держаться около +1 градуса, а влажность воздуха достигнет 89%. Ночью и утром вероятны осадки, которые выпадут в виде снега, хотя из-за околонулевых температур он может быстро таять.

В среду, 11 декабря, термометры покажут до +5 градусов днем. Осадки в этот день, согласно будут в основном в виде дождя. Однако к четвергу, 12 декабря, погода начнет меняться. К городу подступит холодный воздух, и дождь начнет постепенно переходить в мокрый снег, а затем и в снег. Температура опустится до -3 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце недели, с 13 по 14 декабря, столицу ждет самое резкое и ощутимое похолодание. В субботу, 13 декабря, дневная температура составит -4 градуса, а ночная опустится до -7 градусов. Воскресенье 14 декабря станет самым холодным днем за всю вторую декаду месяца. Днем ожидается -8 градусов, ночью до -9 градусов.

В период с 15 по 20 декабря дневные температуры будут колебаться от -5 до -3 градусов, ночные — от -6 до -4 градусов. К выходным 19 и 20 декабря снова наметится небольшое потепление. Днем будет около 0 градусов, а в субботу 20 декабря — до +2 градусов. Утром возможен небольшой снег, днем облачно с прояснениями, а ночью снова похолодает до -6 градусов.

Таким образом, в российской столице в середине декабря ураганов и дубака до -22 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине декабря

По данным синоптиков, среда, 10 декабря, встретит петербуржцев облачной погодой и температурой воздуха около +4 градусов как днем, так и ночью. Ветровой режим будет спокойным. Однако уже в этот день приближение нового циклона может принести осадки. В четверг, 11 декабря, воздух может прогреться до +7 градусов. Ветер усилится, давление упадет.

В пятницу, 12 декабря, наступит резкий перелом погоды. Дневная температура упадет до 0 градусов, а ночью опустится до -1 градуса, ожидается снег. На выходные дни, 13 и 14 декабря, придется основное похолодание. Воздух остынет до -5 градусов. Давление вырастет, погода будет преимущественно облачной.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В понедельник, 15 декабря, и вторник, 16 декабря, ожидается морозная погода до -10 градусов днем в понедельник. К середине следующей недели возможно новое, кратковременное потепление. В среду, 17 декабря, и четверг, 18 декабря, дневная температура может составить +2 градуса тепла, но ночью вернется слабый мороз. Ожидаются осадки в смешанной фазе.

В пятницу, 19 декабря, и субботу, 20 декабря, температура воздуха в течение суток в Санкт-Петербурге составит от 0 до +3 градусов. Осадки возможны в виде снега.

Читайте также:

Погода в Москве во вторник, 9 декабря: ждать ли резкого потепления и ливней

Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России