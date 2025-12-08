ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 12:24

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сегодня, 8 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят соединение?

Где в РФ не работает мобильный интернет 8 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 8 декабря, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы с сайтов и приложений.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 8 декабря поступило от пользователей МТС. Порядка 28% жалоб об отсутствии связи приходятся на Санкт-Петербург, 26% — на Москву, 9% — на Самарскую область, 4% — на Краснодарский край и Новосибирскую область, 3% — на Кузбасс, Красноярский край, Саратовскую, Ярославскую и Ленинградскую области, 2% — на Дагестан, Удмуртию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Волгоградскую и Челябинскую области, 1% — на Хабаровский край, Томскую и Ульяновскую области.

Почему не работает мобильный интернет 8 декабря

Отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Сбои по всей России связаны с обеспечением безопасности граждан, и этим нельзя пренебрегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время прямой линии заявил, что принимаемые в регионе меры обусловлены необходимостью защиты от угрозы БПЛА. Он отметил, что вопросы безопасности — в приоритете, а неудобства — на втором плане, и их нужно пережить.

«Причина та же, что во всей стране: это защита от главной угрозы. <…> Есть угрозы издалека, есть угрозы диверсионные, мы должны тоже это иметь в виду. У нас стратегический регион, поэтому все должны быть начеку», — подчеркнул Артюхов.

Глава Ульяновской области Алексей Русских также во время прямой линии прокомментировал временные отключения мобильного интернета в регионе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я понимаю, какие неудобства терпят жители из-за отсутствия интернета. Я сам неоднократно с этим сталкивался. Это временная, но необходимая и очень действенная мера, которая не позволяет БПЛА врагов нанести урон важным объектам инфраструктуры», — пояснил губернатор.

8 декабря особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Татарстана, Ленинградской, Самарской, Липецкой, Оренбургской, Рязанской и Тульской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 67 украинских беспилотников над российскими регионами.

Какие сайты работают при отключении мобильного интернета

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Также во время сбоев доступными остаются сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», платформы «Россия — страна возможностей», федеральная государственная автоматизированная информационная система «Молодежь России», всероссийский студенческий проект «Твой ход», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Приложение Telegram не было включено в белый список из-за его иностранного происхождения, объяснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Мария Баранова
М. Баранова
