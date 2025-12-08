Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли

Сегодня, 8 декабря, на Земле ожидается магнитная буря уровня G1, сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 8 и 9 декабря

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 8 ноября, составляет 55%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 55%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 30%. Вероятность спокойной магнитосферы — 15%», — пояснили ученые.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что 9 и 10 декабря на Земле прогнозируются сильные геомагнитные возмущения.

«Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1. Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце — Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью. Какие-либо факторы, которые могли бы снизить воздействие, в данном случае попросту отсутствуют. Расчеты показывают, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов создает благоприятные условия для формирования полярных сияний. Следует заметить, что зимнее время в среднем более благоприятно для наблюдения этого явления из-за гораздо более темного неба, а также (особенно в морозы) из-за хорошей прозрачности атмосферы», — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Что нельзя делать во время магнитной бури, советы врачей

Врач-диетолог Ирина Писарева советует в период геомагнитных колебаний снизить физическую и интеллектуальную нагрузку.

«Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00», — уточнила медик.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует. Обязательно принимайте все препараты, которые прописал врач на постоянной основе. Многие пациенты бросают пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические заболевания отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства. Так что вспомните, что вам прописали», — пояснила она.

