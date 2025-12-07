ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 18:10

Сильная вьюга и дубак до -20? Погода в Москве в середине декабря: что ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В начале второй декады декабря в Москве столбики термометров будут подниматься на 4–5 градусов выше климатической нормы, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 20 декабря, ждать ли сильной вьюги и дубака до -20 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине декабря

По словам Михаила Леуса, в середине декабря в российской столице сильных морозов не прогнозируется.

«В середине следующей недели теплый атмосферный фронт, связанный с очередным циклоном с запада, качнет погодный маятник в сторону положительных температур: днем в столице — от 0 до +2 градусов, а осадки вновь перейдут в смешанную, а затем и в жидкую фазу. В четверг, 11 декабря, в теплом секторе циклона, в Москве облачно и дождливо, а температура поднимется до +4 градусов, что на 4–5 градусов выше климатической нормы. Еще на градус-другой теплее будет в последний рабочий день недели. Ну а где же зима? Отрицательные температуры вернутся в столицу в выходные, а вот какой интенсивности получится это похолодание, покажет дальнейший ход синоптических процессов», — рассказал синоптик.

По предварительным данным метеоцентров, период с 10 по 14 декабря ознаменуется установлением более зимнего характера погоды. В эти дни ожидается формирование устойчивого снежного покрова. Температура будет держаться в отрицательных значениях, а ночью столбик термометра может опускаться до -4 градусов. Осадки прогнозируются в виде снега.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В середине следующей недели, с 15 по 20 декабря, ожидается оттепель. Дневная температура может подняться до +2 градусов, а ночью ожидается — от -2 до -5 градусов. Главной особенностью этих дней станут осадки в виде мокрого снега и дождя, которые в сочетании с колебаниями температуры вокруг 0 градусов приведут к гололедице.

Таким образом, в Москве в середине декабря сильной вьюги и дубака до -20 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине декабря

В середине декабря в Северной столице аномально теплая погода резко сменится приходом зимы с морозами и снегопадам.

В период с 10 по 12 декабря температура днем может подняться до +5 градусов. Ночные показатели также останутся положительными, в районе +1 градуса. Ожидается порывистый ветер до 8 м/с и дожди. Атмосферное давление в эти дни будет низким, опускаясь до 748 миллиметров ртутного столба.

Резкая и кардинальная смена погодного сценария начнется в пятницу, 12 декабря. Теплый южный поток будет вытеснен холодными воздушными массами с севера. Утром температура еще будет держаться на отметке +3 градуса с дождем, а к вечеру столбик термометра упадет до -2 градусов, а осадки перейдут в снег.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С субботы, 13 декабря, в Санкт-Петербург окончательно придет зима. Этот этап продлится как минимум до 20 числа и будет характеризоваться устойчивыми отрицательными температурами. Самые холодные дни прогнозируются в середине периода с 14 по 16 декабря. В эти дни дневная температура составит от -4 до -9 градусов, а ночью ожидается серьезное похолодание до -11 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, что позволит сформироваться постоянному снежному покрову. К 20 декабря похолодание немного ослабеет. Прогноз на этот день предсказывает температуру днем около -2 градусов.

