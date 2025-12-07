Магнитные бури сегодня, 7 декабря: что завтра, нервозность, головные боли

Сегодня, 7 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 7 и 8 декабря

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 7 декабря, составляет 55%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 55%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 30%. Вероятность спокойной магнитосферы — 15%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

Также эксперты сообщили, что комплекс солнечных пятен, вышедший на обращенную к Земле сторону Солнца неделю назад, в данный момент проходит центральный меридиан, и в ближайшие двое суток будет представлять максимальную опасность для Земли.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Самый неблагоприятный сценарий в таких системах — неожиданное формирование в центре группы нового крупного пятна. Его появление, как правило, разрушает устойчивую магнитную конфигурацию области, запуская лавинообразный процесс ее взрывной перестройки. Иногда таким триггером может стать и быстрое разрастание уже существующего пятна. В общем, остается рассчитывать, что в течение следующих двух суток ничего подобного не произойдет, а затем группа сместится из зоны прямого геоэффективного воздействия в зону касательных ударов. При таких размерах последствия все равно могут быть значительными, но, по крайней мере, удастся избежать сомнительной чести стать свидетелем переписывания исторических рекордов», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 8 декабря, ожидается магнитная буря уровня G2.

Как магнитная буря может повлиять на здоровье

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru рассказала, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, однако страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила она.

Врач Екатерина Курбатова считает, что релаксация, физическая активность, теплые ванны и установка комфортной температуры в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы справиться с метеозависимостью. В целом самое важное при метеозависимости — это быть внимательным к своему организму», — пояснила она.

Читайте также:

Жуткие ливни и тепло до +9? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать

Проливные дожди и тепло до +8? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Ужасный дубак и холод до −15? Погода в Москве в середине декабря: что ждать