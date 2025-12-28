Разведчики ВС России выявили местоположение и уничтожили большую группировку противника в зоне СВО, украинское командование теряет элитные подразделения под Купянском, бойцы ВСУ при отступлении из Димитрова отказывались сдаваться в плен. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 27 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцов ВСУ «пичкают» неизвестными препаратами

Солдат ВСУ принуждали употреблять неизвестные препараты дважды в день, рассказал бывший украинский заключенный Роман Дубовик, сдавшийся в плен к Вооруженным силам РФ. Он утверждает, что сослуживцы отмечали психотропный эффект этих веществ.

Дубовик сначала отбывал срок за кражу, а затем подписал контракт с ВСУ. По его словам, личный состав регулярно получал таблетки под видом витаминов во время построений. Как рассказали ему сослуживцы, которые принимали эти таблетки, у людей после происходит полное «подавление личности».

ВС России застали врасплох большую группу ВСУ

Российские разведчики обнаружили и ликвидировали крупную группировку Вооруженных сил Украины, не дав ей осуществить планируемую атаку. В ходе спецоперации старший сержант Владислав Болотов со своей группой сутки наблюдал за противником, выяснил его планы и обеспечил нанесение превентивного удара, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно информации ведомства, разведывательная группа под командованием Болотова, выдвинувшись в указанный район, услышала в лесу голоса. Приблизившись, бойцы обнаружили большое скопление живой силы ВСУ и тяжелое орудие. Было принято решение занять позицию для наблюдения.

Раскрыты масштабы уничтожения украинских БПЛА под Херсоном

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные успешно адаптировались к тактике противника и наносят значительный урон беспилотникам Вооруженных сил Украины. По его данным, ВС РФ ежесуточно уничтожают до 300 FPV-дронов, а также порядка 20 крупных БПЛА самолетного типа.

Для усиления защиты на территории области активно развертываются новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил Сальдо. Это позволяет эффективно нейтрализовать угрозы с воздуха.

ВСУ уличили в бездумных потерях элитных подразделений

Украинское командование стягивает к Купянску лучшие резервы, включая элитные части, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские силы успешно отражают все атаки и противник несет значительные потери в попытках вернуть город. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Как уточнил Марочко, Вооруженные силы Украины активно используют под Купянском резервы, среди которых подразделения Нацгвардии и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. ВСУ ведут контратаки с разных направлений, но российские бойцы отбивают эти попытки, отметил эксперт.

Украинские военные позорно бежали из Димитрова в ДНР

Украинские военнослужащие при отступлении из города Димитрова в Донецкой Народной Республике спасались бегством, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, солдаты отказывались сдаваться в плен.

В ходе штурмовых действий российские подразделения при поддержке артиллерии и дронов-камикадзе выбивали противника из укрепленных позиций. Украинцы создавали укрытия в гражданских зданиях и сооружениях. Их они наспех пытались переоборудовать в огневые точки для удержания позиций.

Наемники из нацгвардии Украины пали под Харьковом

Группа иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, была ликвидирована в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах. В результате операции уничтожены четверо южноамериканских наемников из 13-й бригады Нацгвардии Украины, а также трое граждан США, в числе которых бывшие военнослужащие американского спецназа. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Среди ликвидированных значатся имена бойцов из Бразилии и Колумбии. Батальон колумбийских наемников в составе «Хартии» появился с приходом на должность комбрига Китоне Даниэля Винсентовича кубинского происхождения.

