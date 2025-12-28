Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 08:00

«Зомбирование» в рядах ВСУ, бездумные потери: новости СВО к утру 28 декабря

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Разведчики ВС России выявили местоположение и уничтожили большую группировку противника в зоне СВО, украинское командование теряет элитные подразделения под Купянском, бойцы ВСУ при отступлении из Димитрова отказывались сдаваться в плен. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 27 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцов ВСУ «пичкают» неизвестными препаратами

Солдат ВСУ принуждали употреблять неизвестные препараты дважды в день, рассказал бывший украинский заключенный Роман Дубовик, сдавшийся в плен к Вооруженным силам РФ. Он утверждает, что сослуживцы отмечали психотропный эффект этих веществ.

Дубовик сначала отбывал срок за кражу, а затем подписал контракт с ВСУ. По его словам, личный состав регулярно получал таблетки под видом витаминов во время построений. Как рассказали ему сослуживцы, которые принимали эти таблетки, у людей после происходит полное «подавление личности».

ВС России застали врасплох большую группу ВСУ

Российские разведчики обнаружили и ликвидировали крупную группировку Вооруженных сил Украины, не дав ей осуществить планируемую атаку. В ходе спецоперации старший сержант Владислав Болотов со своей группой сутки наблюдал за противником, выяснил его планы и обеспечил нанесение превентивного удара, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно информации ведомства, разведывательная группа под командованием Болотова, выдвинувшись в указанный район, услышала в лесу голоса. Приблизившись, бойцы обнаружили большое скопление живой силы ВСУ и тяжелое орудие. Было принято решение занять позицию для наблюдения.

Раскрыты масштабы уничтожения украинских БПЛА под Херсоном

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные успешно адаптировались к тактике противника и наносят значительный урон беспилотникам Вооруженных сил Украины. По его данным, ВС РФ ежесуточно уничтожают до 300 FPV-дронов, а также порядка 20 крупных БПЛА самолетного типа.

Для усиления защиты на территории области активно развертываются новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил Сальдо. Это позволяет эффективно нейтрализовать угрозы с воздуха.

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ уличили в бездумных потерях элитных подразделений

Украинское командование стягивает к Купянску лучшие резервы, включая элитные части, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские силы успешно отражают все атаки и противник несет значительные потери в попытках вернуть город. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Как уточнил Марочко, Вооруженные силы Украины активно используют под Купянском резервы, среди которых подразделения Нацгвардии и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. ВСУ ведут контратаки с разных направлений, но российские бойцы отбивают эти попытки, отметил эксперт.

Украинские военные позорно бежали из Димитрова в ДНР

Украинские военнослужащие при отступлении из города Димитрова в Донецкой Народной Республике спасались бегством, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, солдаты отказывались сдаваться в плен.

В ходе штурмовых действий российские подразделения при поддержке артиллерии и дронов-камикадзе выбивали противника из укрепленных позиций. Украинцы создавали укрытия в гражданских зданиях и сооружениях. Их они наспех пытались переоборудовать в огневые точки для удержания позиций.

Наемники из нацгвардии Украины пали под Харьковом

Группа иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, была ликвидирована в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах. В результате операции уничтожены четверо южноамериканских наемников из 13-й бригады Нацгвардии Украины, а также трое граждан США, в числе которых бывшие военнослужащие американского спецназа. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Среди ликвидированных значатся имена бойцов из Бразилии и Колумбии. Батальон колумбийских наемников в составе «Хартии» появился с приходом на должность комбрига Китоне Даниэля Винсентовича кубинского происхождения.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Коварные ловушки и раненые дети: как ВСУ атакуют Россию 27 декабря

Кирово, Покровск, Славянск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 декабря

ВС РФ
СВО
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России точным ударом «обескровили» боевую технику ВСУ
«Никаких шансов»: Зеленскому указали на его место в переговорах по Украине
Сорвана попытка украинских шпионов прорваться вглубь России
Вызывающее поведение хоккеистов из Канады на МЧМ привело к расследованию
Лавров подтвердил поддержку КНР при обострении в Тайваньском проливе
Раскрыто количество граждан Южной Осетии, участвующих в СВО
Зять Алентовой разнес Бекмамбетова за ремейк «Москвы слезам не верит»
Мужчина внезапно умер во время секса с шестью женами
Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы
Долина опубликовала грустную песню в день переезда из квартиры Лурье
«Главное препятствие»: Лавров ответил, кто мешает миру на Украине
«Серьезное истощение»: поставки оружия Украине опустошили США
На Украине считают, что Зеленский пойдет даже на неозвученные уступки
Мэр многомиллионного мегаполиса призвал «делать детей» в буран
Четыре человека погибли на месте после столкновения с «Газелью»
Помощник начальника главного управления разведки Афганистана погиб в Кабуле
ВСУ бросили позиции на важном участке СВО
Жители Киева заявили о блэкауте в части районов города
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 декабря
В Ространснадзоре решили судьбу Ан-24
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.