Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 03:20

ВСУ уличили в бездумных потерях элитных подразделений

Марочко: ВСУ активно теряют элитные войска под Купянском

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинское командование стягивает к Купянску лучшие резервы, включая элитные части, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские силы успешно отражают все атаки и противник несет значительные потери в попытках вернуть город. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Как уточнил Марочко, Вооруженные силы Украины активно используют под Купянском резервы, среди которых подразделения Нацгвардии и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. ВСУ ведут контратаки с разных направлений, но российские бойцы отбивают эти попытки, отметил эксперт.

Это как раз говорит об отчаянных попытках военно-политического руководства Украины вернуть контроль над городом, не считаясь с потерями даже в элитных подразделениях, — сказал он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял, что украинские войска несут огромные потери при попытке атаковать Купянск. По его словам, это свидетельствует об исчерпании резервов ВСУ. Эксперт отметил, что на данном направлении ВСУ ввели в бой танки Abrams, переданные Австралией. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

