Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 09:28

Калюжный вернулся в армию после выхода в свет

Глеб Калюжный вернулся в воинскую часть после премьеры драмы «Малыш»

Глеб Калюжный Глеб Калюжный Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный прибыл в свою воинскую часть после премьеры военной драмы «Малыш», состоявшейся 25 февраля в московском кинотеатре «Октябрь», рассказал директор артиста Григорий Сухов. Для презентации фильма Калюжному предоставили выходной день, передает ТАСС.

[Он отправился в воинскую часть] после премьеры, — поделился Сухов.

Военная драма «Малыш» повествует о судьбе аполитичного рэпера из Донецка, который отправляется добровольцем в Мариуполь, чтобы спасти свою мать. В главной роли — Калюжный, который после съемок сразу же был призван на срочную службу в армию.В роли матери Малыша выступила Полина Агуреева. Фильм был создан студиями «Бибиджи» и «Грифон». Финансирование проекта осуществлялось Фондом кино, Первым каналом и контент-студией «Юг. Кино». Съемочный процесс проходил в Донецке, Мариуполе и Крыму. Премьера фильма в кинотеатрах России состоялась 26 февраля 2026 года.

Это не первый раз, когда Калюжный получает отпуск. Не так давно его отпустили домой в связи с новосельем в квартире в Московской области. Мама артиста рассказала, что Глеб с большим интересом помогал в обустройстве жилья.

Глеб Калюжный
актеры
премьеры
фильмы
армия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зампреда «Газпром нефти» Джалябова этапировали в Москву
В Воронеже решили судьбу трех молодых людей по делу о диверсии на ж/д путях
Смоленский суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в пропаже девочки
Терапевт развеяла главный и самый опасный миф о пиве
Выяснилась причина бума нелегальных домов престарелых
Путин принял новое решение по малому бизнесу в России
Путин поручил включить сервисы мониторинга глюкозы в белые списки
Путин дал важное поручение по тепловым сетям в России
Россиянина задержали за помощь ВСУ в нанесении ударов по военным объектам
В РФ выпустили первый учебник по беспилотникам для учеников 10-11 классов
В России могут начать продавать еще один тип товаров через «Почту России»
Появились подробности о состоянии найденной девочки из Смоленска
«У меня нет времени»: Зеленский сделал неожиданное признание
«Арестовали подельника»: экс-премьер о шатком положении Зеленского
Дмитриев назвал кринжовым сарказм французских чиновников
Калюжный вернулся в армию после выхода в свет
Власти ЛНР рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ
Россиян предупредили об отказах во въезде в одну страну ЕС даже с визой
Овчинский: дом для участников программы реновации появится в Преображенском
ООН призвали проверить связь фонда Зеленской с делом Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.