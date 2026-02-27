Калюжный вернулся в армию после выхода в свет Глеб Калюжный вернулся в воинскую часть после премьеры драмы «Малыш»

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный прибыл в свою воинскую часть после премьеры военной драмы «Малыш», состоявшейся 25 февраля в московском кинотеатре «Октябрь», рассказал директор артиста Григорий Сухов. Для презентации фильма Калюжному предоставили выходной день, передает ТАСС.

[Он отправился в воинскую часть] после премьеры, — поделился Сухов.

Военная драма «Малыш» повествует о судьбе аполитичного рэпера из Донецка, который отправляется добровольцем в Мариуполь, чтобы спасти свою мать. В главной роли — Калюжный, который после съемок сразу же был призван на срочную службу в армию.В роли матери Малыша выступила Полина Агуреева. Фильм был создан студиями «Бибиджи» и «Грифон». Финансирование проекта осуществлялось Фондом кино, Первым каналом и контент-студией «Юг. Кино». Съемочный процесс проходил в Донецке, Мариуполе и Крыму. Премьера фильма в кинотеатрах России состоялась 26 февраля 2026 года.

Это не первый раз, когда Калюжный получает отпуск. Не так давно его отпустили домой в связи с новосельем в квартире в Московской области. Мама артиста рассказала, что Глеб с большим интересом помогал в обустройстве жилья.