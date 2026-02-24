Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 12:13

Российская армия оставила ВСУ без электроэнергии

Минобороны: армия России нанесла удары по объектам энергетики Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России нанесли удары по энергетическим объектам, использующимся в интересах армии Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, также за последние сутки были поражены объекты транспортной инфраструктуры противника. Кроме того, ВСУ лишились мест хранения беспилотников и ряда пунктов временной дислокации. В них располагались не только украинские военные, но и иностранные наемники.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Вооруженные силы РФ с начала 2026 года взяли под контроль около 900 квадратных километров. По его словам, также были освобождены 42 населенных пункта.

Минобороны РФ
ВСУ
армия
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали неочевидную опасность неиспользуемых кредиток
Военэксперт ответил, как РФ ответит Франции на передачу ядерного оружия ВСУ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.