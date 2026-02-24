Российская армия оставила ВСУ без электроэнергии

Вооруженные силы России нанесли удары по энергетическим объектам, использующимся в интересах армии Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, также за последние сутки были поражены объекты транспортной инфраструктуры противника. Кроме того, ВСУ лишились мест хранения беспилотников и ряда пунктов временной дислокации. В них располагались не только украинские военные, но и иностранные наемники.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Вооруженные силы РФ с начала 2026 года взяли под контроль около 900 квадратных километров. По его словам, также были освобождены 42 населенных пункта.