Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 13:01

Молдавия экстренно вызвала российского посла

МИД Молдавии вызвал российского посла после аварии на ГЭС Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России Олега Озерова на фоне аварии на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, обвинив Москву. В Telegram-канале ведомства уточнили, что МИД намерен вручить дипломату ноту протеста.

Министерство иностранных дел Республики Молдова вызвало назначенного посла Российской Федерации в Республике Молдова, — уточнялось в сообщении.

Известно, что недавно власти Молдавии временно поставили на паузу водоснабжение из Днестра. В том числе в Сороках, Бельцах, Флорештах и Сынжерей. Причиной стало продолжающееся загрязнение реки. В Минэкономики Украины сообщили, что утечка зафиксирована в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области.

Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну предложил ввести режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней из-за выявленного загрязнения. По словам премьера, ситуация требует оперативной мобилизации ресурсов, так как загрязнение продолжает распространяться. Правительство собирается провести заседание для рассмотрения этого предложения.

Молдавия
Украина
Россия
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка оставила родителей без единого гроша из-за мошенников
Военэксперт объяснил, почему летом ситуация для ВСУ станет критической
ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа с помощью 30 БПЛА
«Первоочередные»: Шойгу о целях Украины в России
Стало известно о масштабах разрушений культурного наследия Ирана
Появились детали освобождения Сопычи
Ресторатор объяснил, почему не появляются новые фудкорты
Проект без сюрпризов: как раннее участие подрядчика снижает риски
Названо место, где похоронят Ершова
Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает
Токаев объявил о первой в истории Казахстана амнистии
Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно
Киберэксперт объяснил, безопасны ли домофоны с системой распознавания лиц
Токаев объявил 15 марта государственным праздником в Казахстане
В Госдуме ответили, грозит ли России кризис из-за запрета мессенджеров
Премьер Бельгии оправдался после слов о нормализации отношений с Россией
Ван Дамм рассказал об особом отношении к Путину
В Казахстане окончательно приняли новую конституцию
Песков заявил о готовности России оказать Кубе всю посильную помощь
Шойгу рассказал, чему Путин уделяет особое внимание
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.