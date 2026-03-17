Молдавия экстренно вызвала российского посла

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России Олега Озерова на фоне аварии на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, обвинив Москву. В Telegram-канале ведомства уточнили, что МИД намерен вручить дипломату ноту протеста.

Известно, что недавно власти Молдавии временно поставили на паузу водоснабжение из Днестра. В том числе в Сороках, Бельцах, Флорештах и Сынжерей. Причиной стало продолжающееся загрязнение реки. В Минэкономики Украины сообщили, что утечка зафиксирована в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области.

Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну предложил ввести режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней из-за выявленного загрязнения. По словам премьера, ситуация требует оперативной мобилизации ресурсов, так как загрязнение продолжает распространяться. Правительство собирается провести заседание для рассмотрения этого предложения.