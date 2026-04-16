Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 09:09

В Кремле оценили решение Молдавии покинуть СНГ

Песков: Москва сожалеет о решении Кишинева покинуть СНГ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва сожалеет о решении Кишинева покинуть СНГ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Процедура выхода Молдавии из содружества будет официально завершена в апреле 2027 года, передает ТАСС.

Мы сожалеем, — сказал Песков.

Также стало известно, что заявления о выходе Молдавии из СНГ через год являются лишь оценками Кишинева. По информации источников, на самом деле Кишинев будет обсуждать все сценарии с исполкомом, в том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях страна может остаться после выхода из содружества.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что выход из Содружества Независимых Государств станет для Молдавии началом конца. По его мнению, страна под управлением президента Майи Санду полностью утратит суверенитет в ближайшие два-три года.

До этого министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна запустила процедуру выхода из Содружества Независимых Государств, уведомив Минск об этом 8 апреля. Таким образом, республика официально перестанет быть частью СНГ в 2027 году.

Власть
Россия
Кремль
Дмитрий Песков
Молдавия
СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле оценили решение Молдавии покинуть СНГ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.