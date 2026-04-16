В Кремле оценили решение Молдавии покинуть СНГ

Москва сожалеет о решении Кишинева покинуть СНГ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Процедура выхода Молдавии из содружества будет официально завершена в апреле 2027 года, передает ТАСС.

Мы сожалеем, — сказал Песков.

Также стало известно, что заявления о выходе Молдавии из СНГ через год являются лишь оценками Кишинева. По информации источников, на самом деле Кишинев будет обсуждать все сценарии с исполкомом, в том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях страна может остаться после выхода из содружества.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что выход из Содружества Независимых Государств станет для Молдавии началом конца. По его мнению, страна под управлением президента Майи Санду полностью утратит суверенитет в ближайшие два-три года.

До этого министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна запустила процедуру выхода из Содружества Независимых Государств, уведомив Минск об этом 8 апреля. Таким образом, республика официально перестанет быть частью СНГ в 2027 году.