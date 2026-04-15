В Москве оценили заявление Молдавии о выходе из СНГ

РИА Новости: Молдавия обсудит с исполкомом СНГ выход и долг

Михаил Попшой Фото: Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Заявления о выходе Молдавии из СНГ через год являются лишь оценками Кишинева, сообщил РИА Новости источник в Москве. Ранее глава МИД республики Михаил Попшой заявил, что уведомление о выходе из организации уже направлено в Минск.

На самом деле Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода, — поделился собеседник.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что выход из Содружества Независимых Государств станет для Молдавии началом конца. По его мнению, страна под управлением президента Майи Санду полностью утратит суверенитет в ближайшие два-три года.

До этого министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна запустила процедуру выхода из Содружества Независимых Государств, уведомив Минск об этом 8 апреля. Таким образом, республика официально перестанет быть частью СНГ в 2027 году.

