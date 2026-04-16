Посол раскрыл, что угрожает купившим в Финляндии недвижимость россиянам

Финские власти могут задним числом пересмотреть заключенные сделки россиян с недвижимостью, заявил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов ТАСС. По его словам, последние годы правила на такие процедуры все ужесточались.

Последние годы власти Финляндии последовательно ужесточали правила приобретения недвижимости в стране россиянами. Завершилось это тем, что в 2025 году был введен полный запрет на такие сделки под предлогом национальной безопасности, — сказал посол.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил: Финляндия, отказавшись от сооружения АЭС «Ханхикиви-1» с РФ, обрекла на депрессию свой огромный экономический район. По его словам, к этому привело неумелое отношение правительства к атомной энергетике.

До этого Павел Кузнецов отметил, что отношения между Москвой и Хельсинки фактически отсутствуют, нынешнее состояние контактов можно охарактеризовать как крайне тяжелое, сохраняются лишь ограниченные официальные каналы общения по линии посольств и внешнеполитических ведомств. Большая часть прежнего сотрудничества в различных сферах сейчас полностью прекращена.