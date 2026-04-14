В России назвали ошибкой отказ Финляндии от АЭС Лихачев: отказ строить вместе с Россией АЭС ударил по экономике Финляндии

Финляндия, отказавшись от сооружения АЭС «Ханхикиви-1» с РФ, обрекла на депрессию свой огромный экономический район, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые передает РИА Новости, к этому привело неумелое отношение правительства к атомной энергетике.

В свое время Финляндия показала, как такое неумелое отношение правительства к атомной энергетике просто загробило огромный проект и обрекло на депрессию огромный экономический район восточной Финляндии, — сказал Лихачев.

Проект «Ханхикиви-1» предполагал строительство одноблочной атомной электростанции с современным российским реактором ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1200 мегаватт. Финская компания Fennovoima должна была стать заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС, а генеральным поставщиком выступала компания RAOS Project, входящая в структуру Росатома. В RAOS Project отмечали, что считают расторжение контракта необоснованным.

Ранее Лихачев заявил, что государственная корпорация «Росатом» обладает обширным портфелем заказов. По его словам, их общая сумма составляет порядка $206–208 млрд.