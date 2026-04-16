Небо Киева затянуло черным густым дымом

Масштабный пожар начался в Киеве после взрывов, сообщил Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на данные NASA. Там отметили, что возгорание произошло в подразделении «Автотранспорт» ПАО «Киевэнерго» или на территории автомобильного цеха завода «Маяк».

С раннего утра в Киеве дважды звучали сигналы воздушной тревоги. В ночное и утреннее время сообщалось о взрывах.

Ранее сообщалось, что над Краснодарским краем наблюдалась атака беспилотных летательных аппаратов, в связи с чем в воздушном пространстве региона были активированы системы ПВО. Согласно данным, взрывы раздавались в окрестностях Анапы, Туапсе и Геленджика. В различных районах черноморского побережья было зафиксировано около 10 взрывов. Очевидцы также сообщали о заметных вспышках в небе и звуках, напоминающих рев двигателей.