16 апреля 2026 в 01:23

SHOT сообщил о серии мощных взрывов над территорией Краснодарского края

SHOT: над Анапой, Туапсе и Геленджиком прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что над Краснодарским краем была зафиксирована атака беспилотников, в результате чего в небе над регионом сработали системы противовоздушной обороны. Как пишет канал, взрывы гремели в районах Анапы, Туапсе и Геленджика. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии SHOT в разных частях черноморского побережья было слышно около 10 взрывов. По информации канала, очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и звуках рева моторов.

Ранее стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

Кроме того, в результате удара беспилотников ВСУ в Донецкой Народной Республике пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Денис Пушилин. В Центрально-Городском районе Горловки дрон атаковал автобус, ранения получили мужчины 1962 и 1959 годов рождения, а также женщина 1965 года рождения.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

