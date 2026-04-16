SHOT сообщил о серии мощных взрывов над территорией Краснодарского края SHOT: над Анапой, Туапсе и Геленджиком прогремели взрывы

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Краснодарским краем была зафиксирована атака беспилотников, в результате чего в небе над регионом сработали системы противовоздушной обороны. Как пишет канал, взрывы гремели в районах Анапы, Туапсе и Геленджика. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии SHOT в разных частях черноморского побережья было слышно около 10 взрывов. По информации канала, очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и звуках рева моторов.

Ранее стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

Кроме того, в результате удара беспилотников ВСУ в Донецкой Народной Республике пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Денис Пушилин. В Центрально-Городском районе Горловки дрон атаковал автобус, ранения получили мужчины 1962 и 1959 годов рождения, а также женщина 1965 года рождения.