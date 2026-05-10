Украинец закатил скандал и подорвался на гранате в Сумской области

Украинец закатил скандал и подорвался на гранате в Сумской области Украинец подорвался на гранате в Ахтырке Сумской области

В Ахтырке Сумской области местный житель подорвался на гранате, сообщает «Страна.ua». Он достал боеприпас в одном из заведений, после этого посетители покинули здание, а затем мужчину тоже вывели на улицу.

По информации журналистов, затем на улице прозвучал взрыв. Жив ли местный житель, не уточняется. Других подробностей трагедии не приводилось.

Ранее сообщалось, что мужчина подорвал гранату возле магазина в Харькове вечером 26 апреля. В областном управлении полиции сообщили, что взрыв повредил двери, ведущие в подвальное помещение. На месте нашли фрагменты взрывателя ручной гранаты. Пострадавших не было.

До этого на Украине задержали мужчину, который угрожал сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) гранатами и ударил одного из них ножом. Им оказался 55-летний местный житель. Кроме того, сообщалось, что он дважды выстрелил из пневматического пистолета.

Также самовольно оставивший воинскую часть украинец угрожал полицейским гранатой. Мужчина выдернул чеку и заявил, что может подорвать других людей.