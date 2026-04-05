Сбежавший из воинской части украинец угрожал полицейским гранатой

Самовольно оставивший воинскую часть украинец угрожал полицейским гранатой, сообщает «Страна.ua». Мужчина выдернул чеку и заявил, что может подорвать других людей.

Отмечается, что 43-летний житель поселка Оржев взялся за боеприпасы, когда полицейские попытались проверить его документы. Силовики вели переговоры с военным в течение трех часов, после правоохранители задержали мужчину.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ планирует перебросить в район Гонтаровки в Харьковской области спецотряды военной службы правопорядка для борьбы с массовым дезертирством. Задачей «военной полиции» станет розыск беглецов и удержание коммунальщиков, которых насильно вывезли из Харькова.

До этого стало известно, что командование элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» приказало военнослужащим расстреливать сослуживцев при попытке отступления с позиций. Суровые меры распространяются не только на бойцов подразделения, но и на других военнослужащих. Пленный Павел Федько признался, что таким образом на солдат возложили обязанности заградотряда.