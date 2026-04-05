05 апреля 2026 в 10:57

Сбежавший из воинской части украинец угрожал полицейским гранатой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Самовольно оставивший воинскую часть украинец угрожал полицейским гранатой, сообщает «Страна.ua». Мужчина выдернул чеку и заявил, что может подорвать других людей.

Отмечается, что 43-летний житель поселка Оржев взялся за боеприпасы, когда полицейские попытались проверить его документы. Силовики вели переговоры с военным в течение трех часов, после правоохранители задержали мужчину.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ планирует перебросить в район Гонтаровки в Харьковской области спецотряды военной службы правопорядка для борьбы с массовым дезертирством. Задачей «военной полиции» станет розыск беглецов и удержание коммунальщиков, которых насильно вывезли из Харькова.

До этого стало известно, что командование элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» приказало военнослужащим расстреливать сослуживцев при попытке отступления с позиций. Суровые меры распространяются не только на бойцов подразделения, но и на других военнослужащих. Пленный Павел Федько признался, что таким образом на солдат возложили обязанности заградотряда.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

