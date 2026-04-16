На Украине уничтожили несколько самолетов F-16 и Mirage

На Украине уничтожили несколько самолетов F-16 и Mirage В Кировоградской области Украины на аэродроме уничтожили самолеты F-16 и Mirage

Несколько истребителей F-16 и Mirage уничтожены на аэродроме Долгинцево в Кировоградской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Также в результате удара погибли иностранные пилоты. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На аэродром в Кировоградской области прилетело, несколько самолетов F-16 и Mirage — в хлам, — сказал подпольщик.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Они прозвучали в двух городах. Позже журналисты сообщили о повторных взрывах, которые произошли в Киеве. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

До этого губернатор Евгений Балицкий сообщил, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки БПЛА. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Кроме того, в результате происшествия фрагменты дрона упали, вызвав возгорание кровли здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».