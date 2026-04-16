16 апреля 2026 в 10:10

На Украине уничтожили несколько самолетов F-16 и Mirage

В Кировоградской области Украины на аэродроме уничтожили самолеты F-16 и Mirage

ВС РФ
Несколько истребителей F-16 и Mirage уничтожены на аэродроме Долгинцево в Кировоградской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Также в результате удара погибли иностранные пилоты. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На аэродром в Кировоградской области прилетело, несколько самолетов F-16 и Mirage — в хлам, — сказал подпольщик.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Они прозвучали в двух городах. Позже журналисты сообщили о повторных взрывах, которые произошли в Киеве. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

До этого губернатор Евгений Балицкий сообщил, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки БПЛА. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Кроме того, в результате происшествия фрагменты дрона упали, вызвав возгорание кровли здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

Мошенники придумали схему обмана россиян через старые объявления
Набиуллина рассказала о прогнозах по инфляции в России на текущий год
В Совфеде «взялись» за риелоторов
Гинеколог раскрыл ключевой фактор развития рака шейки матки
Юрист раскрыл хитрый способ компаний по уходу от налогов с «бумажным» НДС
Мурашко сообщил о новом виде помощи, который можно получить по ОМС
Подросток выстрелил в одноклассника в одной из украинских школ
В Госдуме обратились к Минтруда по поводу адаптации бойцов СВО
Заявившего о планах покончить с собой военблогера ищут 11 часов
В Туапсе развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
В Турции после атак на школы задержали 83 человека
Набиуллина раскрыла, с чем экономика России столкнулась впервые
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 апреля: где сбои в России
В Петербурге накрыли группу теневых банкиров
Юрист рассказал, могут ли уволить сотрудника за критику начальства
Стало известно, по какой причине чаще всего увольняли россиян в 2026 году
Зампред ВРНС раскрыл нюанс скандального дела с кальяном на куличе
Детский сад получил повреждения после атаки ВСУ на Кубань
Топ-менеджера РЖД задержали по делу о взятках на 50 млн рублей
На Кубани уточнили данные по жертвам атаки ВСУ на Туапсе
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

