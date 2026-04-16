В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы

В Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное». Взрывы прозвучали в двух городах.

В Киеве прозвучали взрывы... В Днепропетровске прозвучали взрывы, — говорится в публикации.

Позже журналисты сообщили о повторных взрывах, которые произошли в Киеве. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее также сообщалось о взрывах в Харькове и Одессе.

Ранее стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки БПЛА. Об этом рассказал губернатор Евгений Балицкий. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Кроме того, в результате происшествия фрагменты дрона упали, вызывав возгорание кровли здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

До этого два мирных жителя погибли в Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Противник совершил атаку на грузовой автомобиль. Происшествие случилось в районе села Вознесеновка Шебекинского округа.