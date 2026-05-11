Силовики перекрыли главную «президентскую» улицу в Киеве

В центре Киева силовики перекрыли улицу Банковую, где расположены администрация президента и другие правительственные здания. Это происходит на фоне расследования Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу об отмывании 460 млн гривен (примерно 777 млн рублей) через элитную недвижимость под Киевом.

На месте находятся десятки микроавтобусов и люди в форме. Расследование продолжается, новые эпизоды дела могут привести к дополнительным обвинениям.

До этого стало известно, что силовики раскрыли схему легализации средств на элитном строительстве в пригороде. В связи с этим они остановили Mercedes, в котором ехал Ермак, и провели показательный обыск возле Дворца спорта, где экс-чиновник обустроил себе «подпольный офис».

Ранее НАБУ провело обыски, связанные с Ермаком и председателем фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией. По данным источника, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вновь нагрянули в квартиру на улице Грушевского, 9А. В ноябре там уже проводили следственные действия по делу, связанному с бизнесменом Тимуром Миндичем.