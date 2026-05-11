Передвигавшиеся на байке жители Индии попали под каток Netnoticias: отец и дочь попали под движущийся каток в индийском городе Батинда

В индийском городе Батинда (штат Пенджаб) 8 мая произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Отец и его дочь-подросток, передвигавшиеся на мопеде, потеряли управление на рыхлом гравийном покрытии, упали с транспортного средства и оказались прямо под колесами движущегося дорожного катка, сообщает портал Netnoticias.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, до приезда скорой помощи. Девочка выжила, но получила травмы различной степени тяжести.

Очевидцы немедленно вызвали спасателей, и подросток была экстренно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, она находится в отделении реанимации под круглосуточным наблюдением.

Причиной трагедии, по предварительным данным, стал занос двухколесного транспортного средства на неустойчивом гравийном покрытии дороги. Оперативность и тяжесть техники не позволили водителю катка вовремя среагировать на внезапное падение людей на проезжую часть.

