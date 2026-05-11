Юноша и трое работников скорой помощи попали под прицел ВСУ Гладков: четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Четыре мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, украинская сторона нанесла удары по четырем муниципалитетам региона.

Так, в поселке Октябрьский Белгородского округа два беспилотника атаковали многоквартирный дом. От удара первого дрона пострадал 18-летний юноша. Когда бригада скорой медицинской помощи прибыла к пострадавшему для оказания помощи, медики были атакована вторым дроном. У троих работников скорой диагностированы баротравмы, у молодого человека — баротравма и осколочное ранение подбородка. Дальнейшее лечение юноша продолжит в областной клинической больнице, сотрудники СМП — амбулаторно.

Ранее в Запорожской области двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по селу Скельки. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, удар пришелся по территории частного домовладения.