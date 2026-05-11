День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 21:13

Юноша и трое работников скорой помощи попали под прицел ВСУ

Гладков: четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, украинская сторона нанесла удары по четырем муниципалитетам региона.

Четыре муниципалитета нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранены четыре мирных жителя, — написал губернатор.

Так, в поселке Октябрьский Белгородского округа два беспилотника атаковали многоквартирный дом. От удара первого дрона пострадал 18-летний юноша. Когда бригада скорой медицинской помощи прибыла к пострадавшему для оказания помощи, медики были атакована вторым дроном. У троих работников скорой диагностированы баротравмы, у молодого человека — баротравма и осколочное ранение подбородка. Дальнейшее лечение юноша продолжит в областной клинической больнице, сотрудники СМП — амбулаторно.

Ранее в Запорожской области двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по селу Скельки. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, удар пришелся по территории частного домовладения.

Регионы
Вячеслав Гладков
Белгородская область
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правоохранители принудительно взяли биоматериалы у мэра Уфы
Патриарх Кирилл обратился к новому Католикосу Грузии
«Где результат?»: Роднину возмутил российский футбол
НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку
Школьницу застрелили в парке перед выпускным
Юноша и трое работников скорой помощи попали под прицел ВСУ
Путин поужинал в Кремле со своей первой учительницей
В Финляндии расправились с художницей из России
Анжелика Варум прилетела к дочери в США и сделала загадочное фото
Захарова разбила мечты Каллас об участии в переговорах с Россией
Российский посол сорвал овации в ФРГ, когда заговорил о лицемерии НАТО
НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака
Месси попал в расширенную заявку Аргентины на ЧМ-2026
Снежные бури атаковали Урал: ураган 11 мая, когда закончится непогода, чего ждать
Союзники отказали Украине в одном вопросе, боясь за безопасность
Медика ВСУ объявили в розыск за пытки российских пленных
В США рассказали о состоянии заразившегося хантавирусом американца
Фицо привез в Москву сенсацию, новые правила для арендаторов: что дальше
Стало известно, куда ринулись российские жрицы любви после обстрелов Дубая
«Час сидел — рыдал»: Песков поделился эмоциями от ледового шоу Навки
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.