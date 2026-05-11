День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 13:47

Два человека пострадали при атаке дрона в Запорожской области

Балицкий сообщил о ранении двух мирных жителей в селе Скельки

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В Запорожской области двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по селу Скельки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Удар пришелся по территории частного домовладения.

В Васильевском муниципальном округе, в селе Скельки атака вражеского беспилотника также пришлась по территории частного домовладения — поврежден дом, пострадали женщина 1953 года рождения и мужчина 1953 года рождения, — уточнил глава области.

Оба пострадавших были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Кроме того, Балицкий добавил, что в ходе атаки БПЛА зафиксированы повреждения жилого строения в городе Пологи.

Ранее один мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на территорию частного дома в поселке Песчанский Беловского района Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что 52-летнего раненого направили в Курск.

До этого житель Запорожской области Николай Аматов сбил украинский дрон, бросив в него шапку. Мужчина не растерялся, когда беспилотник погнался за ним, и точным броском попал в лопасти квадрокоптера, после чего дрон упал и взорвался в нескольких метрах.

Регионы
Запорожская область
атаки ВСУ
БПЛА
Евгений Балицкий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Покажут реального инопланетянина»: Лоза бросил вызов властям США
Частный вуз за деньги спасал фиктивных аспирантов от мобилизации на Украине
Названа дата интронизации нового патриарха Грузии
В Грузии избрали нового патриарха
«Все до мелочей»: командир взвода рассказал, как штурмовики готовятся к бою
Самым взрослым женихом из Москвы с начала года стал 93-летний мужчина
Лукашенко потребовал не бросаться на все виды вооружения в конфликтах
ВСУ пытаются отыскать на Украине НЛО
Радио «Судного дня» передало еще два слова
В новом правительстве Венгрии высказались о российской нефти
Москвичка отдала мошенникам золотые монеты на несколько миллионов рублей
Россия обсуждает безвизовый режим с еще тремя странами
Раскрыты новые детали побега экс-генпрокурора Польши в США
Пашинян заявил, что Армения пока не будет делать выбор между ЕАЭС и ЕС
В ГД рассказали о новом законопроекте про регулирование сервисов рассрочки
Пушков назвал последствия войны США и Ирана на истощение
Пасечник рассказал, какой пример жители Донбасса показали всему миру
Банкротство, крипта, Дубай, имущество: что известно о бизнесе сына Валерии
«Глупая балтийка»: в ЕС раскрыли, зачем Каллас сделали главой дипломатии
Красный Крест помог 125 жителям Курской области вернуться с Украины
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.