Два человека пострадали при атаке дрона в Запорожской области Балицкий сообщил о ранении двух мирных жителей в селе Скельки

В Запорожской области двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по селу Скельки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Удар пришелся по территории частного домовладения.

В Васильевском муниципальном округе, в селе Скельки атака вражеского беспилотника также пришлась по территории частного домовладения — поврежден дом, пострадали женщина 1953 года рождения и мужчина 1953 года рождения, — уточнил глава области.

Оба пострадавших были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Кроме того, Балицкий добавил, что в ходе атаки БПЛА зафиксированы повреждения жилого строения в городе Пологи.

Ранее один мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на территорию частного дома в поселке Песчанский Беловского района Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что 52-летнего раненого направили в Курск.

До этого житель Запорожской области Николай Аматов сбил украинский дрон, бросив в него шапку. Мужчина не растерялся, когда беспилотник погнался за ним, и точным броском попал в лопасти квадрокоптера, после чего дрон упал и взорвался в нескольких метрах.