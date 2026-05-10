Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок Хинштейн: мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на курский поселок

Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на территорию частного дома в поселке Песчанский Беловского района Курской области, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, 52-летнего раненого направили в Курск.

Сегодня в поселке Песчанский Беловского района вражеский FPV-дрон атаковал территорию частного дома. В результате атаки пострадал 52-летний мужчина. У него осколочное ранение ноги. Оказываем первую помощь и направляем в Курск, — отметил он.

До этого пресс-служба Минобороны проинформировала, что российские средства ПВО за сутки сбили 57 украинских дронов самолетного типа. По данным ведомства, ВС России в период перемирия не наносили удары по Украине авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль.