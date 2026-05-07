Шапка и смекалка спасли россиянина от украинского дрона Житель Запорожской области бросил шапку в дрон и спасся от атаки ВСУ

Житель Запорожской области Николай Аматов сбил украинский дрон, бросив в него шапку, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Мужчина не растерялся, когда беспилотник погнался за ним, и точным броском попал в лопасти квадрокоптера, после чего дрон упал и взорвался в нескольких метрах.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что российские оптоволоконные FPV-дроны активно применяются в зоне проведения СВО. По данным источника, такие аппараты вызывают панику в ВСУ и доводят украинских бойцов до отчаяния.

Кроме того, стало известно, что в России создали и готовят к запуску дроны-перехватчики «Варвар», которые будут оберегать гражданскую инфраструктуру от атак неприятельских беспилотников. Масса аппарата — 3 кг, автоматический захват цели возможен на дистанции до 250 метров, потолок и дальность полета не превышают 2 тыс. метров.