24 апреля 2026 в 05:23

Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ

Российские дроны на оптоволокне оказывают давление на позиции ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В российских силовых структурах сообщили об активном применении оптоволоконных FPV-дронов в зоне боевых действий, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Такие беспилотники вызывают страх и буквально «сводят с ума» украинских военнослужащих, отметили в источнике.

Самые обычные FPV-дроны на оптоволокне внушают противнику страх. Они повсюду. <...> Осознание того, что каждый твой шаг может привести к появлению такого дрона, буквально сводит солдат ВСУ с ума, — сказано в сообщении.

Также в силовых структурах указали на применение корректируемых и фугасных авиабомб, которые наносят удары по укреплениям противника. Отдельно отмечается использование тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», которые, по словам источника, вызывают панику и приводят к отходу украинских подразделений с позиций.

До этого в российских силовых структурах заявили, что командование Вооруженных сил Украины списывает существенную часть боевых потерь в Сумской области на смерти от болезней, в основном на сердечную недостаточность. По словам источника, на это указывают некрологи в украинских СМИ.

