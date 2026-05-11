11 мая 2026 в 02:29

В Москве водитель устроил погоню от полиции и попал в ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве водитель каршеринга не справился с управлением и попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Его просили остановиться, но тот не послушал.

Полицейскими было организовано преследование. В результате правонарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел в районе 1-го Митинского переулка, дом 25. В ГУ МВД также отметили, что в результате ДТП информации о пострадавших не поступало.

В отношении водителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, включая нарушения правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что на внешней стороне 32-го километра МКАД в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Инцидент привел к затруднению движения на данном участке дороги.

