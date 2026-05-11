11 мая 2026 в 00:26

На МКАД произошло массовое ДТП

На 32-м километре МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На внешней стороне 32-го километра МКАД в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, сообщили в пресс-службе дептранса. Инцидент привел к затруднению движения на данном участке дороги.

На внешней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено, — сказано в сообщении.

Ранее один человек погиб, еще один пострадал при наезде автомобиля на дублер на юго-востоке Москвы. Водитель Volkswagen задел ограждение и перевернулся. Предварительно, за рулем находился пенсионер. Пострадавшего госпитализировали.

До этого в Сети появились кадры аварии с участием рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), он находился за рулем в своем Ferrari 488 Pista вместе с пассажиром. На кадрах видно, что в спорткаре сработали подушки безопасности. Разбитую машину позже оценили в диапазоне от 47 до 68 млн рублей.

Москва
МКАД
ДТП
аварии
