05 мая 2026 в 19:58

В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai

Обстановка на Зубовском бульваре в Москве, где рэпер Navai (Наваи Бакиров) попал в аварию на своем автомобиле Ferrari Обстановка на Зубовском бульваре в Москве, где рэпер Navai (Наваи Бакиров) попал в аварию на своем автомобиле Ferrari Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
В Сети появились кадры аварии с участием рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), он находился за рулем в своем Ferrari вместе с пассажиром, передает Telegram-канал Mash. На кадрах видно, что в спорткаре сработали подушки безопасности.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что рэпер Navai попал в ДТП на своем Ferrari у Парка культуры. Авария с участием иномарки, в которой, по информации источника, находился музыкант, произошла вечером 5 мая. Рэпер, как утверждают очевидцы, пытался спрятаться от посторонних, переодевался в другую одежду.

До этого актриса Театра Луны, модель и байкерша Ксения Добромилова попала в ДТП на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Девушку, которая также известна по клипу HammAli & Navai на песню «Девочка-война», увезли в больницу в тяжелом состоянии. Как рассказал источник, девушка фотографировала мотоциклиста, который в результате в нее врезался. Для модели это уже не первое ДТП: в 2023 году она попала в аварию, находясь за рулем мотоцикла.

