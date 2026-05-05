Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу

Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщил, что актриса Театра Луны, модель и байкерша Ксения Добромилова попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие на Большой Дорогомиловской улице в Москве. По информации источника, девушку, которая также известна как главная героиня клипа HammAli & Navai на песню «Девочка-война», увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как отметил источник, девушка фотографировала мотоциклиста, который в результате в нее врезался. По сведениям MK.RU, пострадали оба участника инцидента: и байкер, и пешеход были госпитализированы бригадой скорой помощи. Как уточняет канал, это не первое ДТП с участием девушки: в 2023 году она уже попадала в аварию, находясь за рулем мотоцикла.

Ранее в Казани на улице Краснококшайской произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Автомобиль, за рулем которого находился курьер службы доставки, повернул во двор прямо с разворотной петли. В этот момент в него на полном ходу влетел двигавшийся по главной дороге мотоциклист.