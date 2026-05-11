Раскрыто, как повлияет маркировка радиоэлектроники на цены на авиабилеты Ростех: маркировка радиоэлектроники не приведет к подорожанию авиабилетов

Информация о том, что маркировка радиоэлектроники системой «Честный знак» может затруднить ремонт авиапарка российских компаний, не соответствует действительности, сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Ростех». По ее данным, также это изменение не спровоцирует рост цен на авиабилеты.

Соответствующие опасения ранее появились в СМИ. В Ростехе пояснили, что правила маркировки, утвержденные постановлением правительства, не распространяются на товары, связанные с авиационными компонентами. Такие позиции были заранее исключены из перечня подлежащих обязательной маркировке. Таким образом, никаких дополнительных препятствий для ремонта воздушных судов не возникает.

С 1 мая в России вступили в силу требования об обязательной маркировке широкого спектра радиоэлектроники, включая смартфоны, ноутбуки и планшеты. Теперь производители и импортеры обязаны наносить специальные средства идентификации также на печатные платы, реле, розетки и светотехнику.

Ранее президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки товаров «Честный знак». В ходе встречи с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым российский лидер отметил, что развитие этого механизма является очень важной работой.