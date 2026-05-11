Правоохранители принудительно взяли биоматериалы у мэра Уфы

Сотрудники правоохранительных органов принудительно взяли у мэра Уфы Ратмира Мавлиева образцы волос и слюны после того, как Верховный суд Башкирии отпустил градоначальника из СИЗО под домашний арест, заявил РИА Новости адвокат Марат Самойлов. По словам защитника, эти действия противоречат Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу.

Мавлиев был помещен под стражу в конце апреля по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Вину он не признает.

У него принудительно взяли образцы биоматериалов — волос и слюны. Пояснили, что это для геномного реестра правоохранителей. Это противоречит нормам Конституции и Уголовного процессуального кодекса, — рассказал защитник Мавлиева.

Адвокат добавил, что факт изъятия биоматериалов уже включен в жалобу, направленную в СК РФ, Генпрокуратуру и ФСБ. Срок домашнего ареста установлен до 28 июня. Мэру запрещено покидать жилище, пользоваться телефоном, интернетом и общаться со свидетелями.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в 2025 году Мавлиев, используя свои полномочия в сфере градостроительства, потребовал от представителя строительной организации взятку в виде услуг имущественного характера за общее покровительство. Речь шла о приобретении земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей за счет средств застройщика. В дальнейшем, как считают следователи, чиновник намеревался оформить права на эту землю в своих интересах.