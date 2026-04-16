Владельцы зарубежных каналов связи подписали соглашение для «борьбы с VPN»

Около 20 компаний, владеющих зарубежными каналами связи, идущими из России в Европу, подписали мораторий на их расширение, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника. Документ был подписан на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым, посвященном ограничению работы VPN-сервисов.

В итоге операторы связи сами будут стараться бороться с VPN, чей трафик выглядит на сети как зарубежный: либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть «поставят экономический фильтр», — говорится в публикации.

По информации источника, власти рассчитывают, что мораторий вынудит зарубежные сервисы устанавливать серверы в России, в противном случае их пользователи столкнутся с замедлением интернета. Срок действия моратория не назван. Также компании обяжут ежемесячно отчитываться об объеме трансграничного трафика.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил NEWS.ru, что формирование белых списков VPN в России должно основываться на четких критериях, а основным условием для легализации сервисов станет их использование корпоративным сектором.