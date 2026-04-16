16 апреля 2026 в 10:22

В Туапсе выросло число пострадавших при атаке БПЛА

Кондратьев: число пострадавших из-за атаки ВСУ на Туапсе выросло до семи человек

Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Туапсе выросло до семи человек, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Он уточнил, что к врачам обратились мужчина, три женщины и один ребенок, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек. Как сообщал ранее, к сожалению, два человека погибли. <…> Также к врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, — написал Кондратьев.

Глава региона добавил, что в Туапсинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Обломки сбитых дронов повредили 24 частных домовладения, шесть многоквартирных домов, а также два учебных заведения и здание музыкальной школы. С утра на месте происшествия работают специальные комиссии, которые оценивают нанесенный ущерб.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в ночь на 16 апреля в городе сбили 19 беспилотников ВСУ. По его словам, пострадавших нет, при этом повреждены окна в двух частных домах Балаклавского района.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
