Авиационную опасность объявили в одном из российских регионов

Авиационную опасность объявили в одном из российских регионов МЧС России: авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае

Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае, сообщило МЧС России. По данным ведомства, есть угроза падения взрывных устройств в регионе.

Авиационная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения взрывных устройств, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки ВСУ на Туапсе в Краснодарском крае погибли две девушки, одна из которых — 14-летний подросток. Личность второй погибшей в настоящее время уточняется.

Ранее Кондратьев сообщил, что здание детского сада в Дагомысе было повреждено в результате атаки ВСУ. Территория учреждения оцеплена, детей временно разместили в другом корпусе.

Кроме того, в Сочи повреждены два частных дома и многоквартирное здание из-за падения фрагментов беспилотника. В Новороссийске обломки сбитого дрона попали в гражданское судно.