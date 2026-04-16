16 апреля 2026 в 11:47

Авиационную опасность объявили в одном из российских регионов

МЧС России: авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае

Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае, сообщило МЧС России. По данным ведомства, есть угроза падения взрывных устройств в регионе.

Авиационная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения взрывных устройств, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки ВСУ на Туапсе в Краснодарском крае погибли две девушки, одна из которых — 14-летний подросток. Личность второй погибшей в настоящее время уточняется.

Ранее Кондратьев сообщил, что здание детского сада в Дагомысе было повреждено в результате атаки ВСУ. Территория учреждения оцеплена, детей временно разместили в другом корпусе.

Кроме того, в Сочи повреждены два частных дома и многоквартирное здание из-за падения фрагментов беспилотника. В Новороссийске обломки сбитого дрона попали в гражданское судно.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

