Кемеровские врачи прооперировали мужчину, вернув ему голос

Специалисты Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева прооперировали мужчину, вернув ему возможность говорить, пишет VSE42.RU со ссылкой на министра здравоохранения Кемеровской области Андрея Тарасова. Пациент лишился голоса и потерял подвижность после тяжелой травмы позвоночника.

Мужчину в критическом состоянии доставили в реанимацию. На время восстановления ему установили искусственное отверстие в трахее для дыхания. Когда состояние пациента стабилизировалось, ЛОР-хирурги провели сложную операцию.

Медики рассекли рубцовое заращение трахеи и установили специальный стент, который восстановил проходимость дыхательных путей. После вмешательства мужчина смог сделать полноценный вдох и теперь может говорить.

