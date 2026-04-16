16 апреля 2026 в 11:54

Кемеровские врачи прооперировали мужчину, вернув ему голос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Специалисты Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева прооперировали мужчину, вернув ему возможность говорить, пишет VSE42.RU со ссылкой на министра здравоохранения Кемеровской области Андрея Тарасова. Пациент лишился голоса и потерял подвижность после тяжелой травмы позвоночника.

Мужчину в критическом состоянии доставили в реанимацию. На время восстановления ему установили искусственное отверстие в трахее для дыхания. Когда состояние пациента стабилизировалось, ЛОР-хирурги провели сложную операцию.

Медики рассекли рубцовое заращение трахеи и установили специальный стент, который восстановил проходимость дыхательных путей. После вмешательства мужчина смог сделать полноценный вдох и теперь может говорить.

Ранее якутские врачи вернули к жизни пациента после пяти часов клинической смерти. Мужчину ввели в искусственную кому, он пришел в себя через сутки, а через пять дней был выписан из больницы.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

