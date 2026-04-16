Матвиенко вновь выразила соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой вновь принесла соболезнования семьям жертв крушения самолета AZAL, которое произошло в декабре 2024 года вблизи города Актау. Встреча прошла на полях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле, передает ТАСС.

Мы очень рады, что вчера наши правительства окончательно приняли решение о ликвидации последствий трагического происшествия с самолетом. Еще раз хочется выразить соболезнования всем семьям, там и российские, и другие были, погибших, — сказала Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда отметила, что урегулирование Россией и Азербайджаном последствий крушения самолета AZAL дает импульс для дальнейшего развития двусторонних отношений. Она также подчеркнула, что стороны завершили этот этап.

До этого в МИД двух стран отметили, что последовательное укрепление отношений между Россией и Азербайджаном отвечает интересам граждан обоих государств и будет содействовать дальнейшему расширению взаимодействия.