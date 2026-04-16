Алиханов раскрыл планы Минопромторга по очистке маркетплейсов

Минпромторг РФ должен полностью освободить маркетплейсы от контрафакта, заявил глава ведомства Антон Алиханов в интервью ИС «Вести». По его словам, товары на популярных онлайн-площадках должны соответствовать всем требованиям закона в области качества и маркировки.

Вообще наша задача — это сделать маркетплейсы полностью свободными от контрафакта. <…> То есть продукция, которая продается через эту инфраструктуру, должна соответствовать всем требованиям по качеству, значит, должна быть маркирована, — рассказал Алиханов.

Он отметил, что начиная с октября, благодаря уже внедренной интеграции, маркетплейсы будут обязаны выполнять все установленные требования. Министр добавил, что такие крупные площадки, как Ozon и Wildberries, уже взяли на себя повышенные обязательства по работе с системой маркировки.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что дочерние банки маркетплейсов могут попасть в число системно значимых. Она отметила, что речь идет о сроке в два-три года, если учитывать темпы развития этих финансовых организаций.